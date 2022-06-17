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В Мариуполе участились случаи инфекционных заболеваний и ампутаций у больных сахарным диабетом

17 июня 2022, 18:16

В Мариуполе участились случаи инфекционных заболеваний и ампутаций у больных сахарным диабетом

Эпидемическая ситуация в оккупированном Мариуполе ухудшается, участились обращения людей с симптомами инфекционных заболеваний. Также произошел внезапный рост числа осложнений от сахарного диабета. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10-15 человек с симптомами холеры или дизентерии (диарея, рвота, головные боли). Реагентов для тестирования нет — все вывезено оккупантами. Антибиотиков — нет. Людей просто отправляют домой», — написал он в своем телеграм-канале.

Андрющенко отметил, что оккупанты ограничили контакты с мариупольцами в больницах, в частности, в больнице №2, где в стационаре находятся российские военные, уже два дня они не посещают общую столовую.

«На Левобережье вчера отмечен кортеж Международного Красного Креста, который привез 4 фуры гуманитарке. Надеемся, что через открытый доступ МККК вмешается в ситуацию. Сами оккупанты ничего не делают, даже не введен запрет на продажу живой рыбы, как одного из самых больших рисков заболевания», — подчеркнул Андрющенко.

Советник легитимного мэра города также сообщил, что инсулин для больных сахарным диабетом поступает низкого качества и в недостаточном объеме.

«Источники говорят о внезапном росте ампутаций конечностей у больных сахарным диабетом в последнюю неделю. Ежедневно не менее двух операций», — добавил он.

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