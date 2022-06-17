Экс-глава «МИД ДНР» и жена Губарева стала замом «администрации» Херсонской области

Екатерина Губарева, бывшая «министр иностранных дел» и «экс-депутат» группировки «ДНР», а также жена сепаратиста Павла Губарева назначена заместителем руководителя оккупационной администрации Херсонской области.



Об этом сообщается в телеграм-канале «администрации».

Екатерина Губарева

Отмечается, что Губарева вступила в должность 16 июня. Также сказано, что она «будет курировать цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования».



Муж Екатерины Губаревой Павел принимает участие в войне против Украины в рядах российских сил.

Павел Губарев. Фото из его телеграм-канала

Екатерина исчезла из публичного пространства в 2018 году после того, как ее исключили из «предвыборного» списка сепаратистского движения «Свободный Донбасс».



С 2019 года она жила и работала в России. В сообщении Херсонской оккупационной администрации сказано, что в 2020–2021 годах Губарева руководила проектами в сфере цифровизации в одной из IT-компаний.



Главой оккупационной администрации Херсонской области является бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Сальдо.

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