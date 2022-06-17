Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком «нецелесообразно»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что штурмовать хорошо укрепленные районы украинских вооруженных сил под Донецком «нецелесообразно», поскольку это приведет к большим потерям со стороны атакующих. Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме.



Комментируя участившиеся обстрелы Донецка, он назвал их «бессмысленными ударами».



«Это связано с тем, что линия разграничения, которая была создана восемь лет назад, конечно, является серьезным укрепрайоном. На этом направлении воюют местные жители, корпуса сформированы из жителей Донецка и населения Луганска, воюют они очень хорошо, отлично. Но штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу, нецелесообразно, потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил», — заявил Путин.



По его словам, войска РФ выбрали другую тактику.



«По сути, идет планомерная работа по заходу в тыл вот этим укрепрайонам. Это, конечно, требует определенного времени. Контрбатарейная борьба там ведется, она будет, безусловно, нарастать. Преимущество по артиллерии у нас очень большое. Это будет неизбежно», — сказал Путин.

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