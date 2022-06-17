Оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов

Сегодня во второй половине дня и вечером российские оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



По его словам, после 15 часов на территорию Краснопольской громады залетело два вражеских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, второй — уничтожен. После 19 часов по территории громады начался минометный обстрел со стороны России, всего зафиксировано 24 прилета.



«После 20 часов враги начали артобстрел из "Градов", всего около 80 приходов. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения», — сообщил Живицкий.



Кроме того, с 19:30 начались минометные и артиллерийские обстрелы Миропольской громады. По словам главы области, общее количество разрывов — 40, из них: 12 мин 120 мм, 15 снарядов 122 мм, 13 снарядов — 152 мм.



«Жертв во всех случаях нет», — добавил Живицкий.

Утром 17 июня Хотинская громада Сумской области была обстреляна армией РФ из минометов. Всего зафиксировано 30 прилетов мин.