Славянск готовится к наступлению россиян «со дня на день», заявил глава города

Наступление российских оккупантов на Славянск ожидатся в ближайшие дни, обстрелам артиллерии подвергаются уже ближайшие поселки. Об этом заявил глава военной администрации города Вадим Лях в эфире телемарафона.



«Судя по заявлениям российской стороны, наступление противника на Славянск и Краматорск ожидается со дня на день. Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это тревожит жителей города», — сказал Лях.



Он добавил, что в результате обстрелов в городе зафиксированы первые погибшие среди мирных жителей.



«Соседние поселки уже подвергаются артобстрелам», — отметил глава города.