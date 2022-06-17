Славянск готовится к наступлению россиян «со дня на день», заявил глава города

Наступление российских оккупантов на Славянск ожидатся в ближайшие дни, обстрелам артиллерии подвергаются уже ближайшие поселки. Об этом заявил глава военной администрации города Вадим Лях в эфире телемарафона.
«Судя по заявлениям российской стороны, наступление противника на Славянск и Краматорск ожидается со дня на день. Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это тревожит жителей города», — сказал Лях.
Он добавил, что в результате обстрелов в городе зафиксированы первые погибшие среди мирных жителей.
«Соседние поселки уже подвергаются артобстрелам», — отметил глава города.