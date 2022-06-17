Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►

17 июня 2022, 23:59

С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Оккупанты продолжают попытки наступления на Славянск. Святогорск контролируют поровну.
  • Группировка «ЛНР» заявляет, что взяты в плен часть украинских военных с завода «Азот». Эвакуация мирных жителей невозможна.
  • Луганщина в огне. Россияне нанесли авиаудар по дому культуры в Лисичанске. Из-под завалов достали тела 4 мирных жителей.
  • На окраинах Лисичанска обнаружена братская могила. Там похоронено 300 погибших гражданских.
  • Взрывы в центре Донецка: пожар на военной базе, детонация на территории отряда «МЧС ДНР».
  • Минобороны РФ собирается построить жилой комплекс в Мариуполе. В городе нет воды, еду готовят на костре, у жителей симптомы холеры.

Еще по теме

Места
Святогорск Северодонецк Лисичанск Мариуполь Донецк
Прочее
Война Дайджест

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
19:32
Экс-глава «МИД ДНР» и жена Губарева стала замом «администрации» Херсонской области
18:16
В Мариуполе участились случаи инфекционных заболеваний и ампутаций у больных сахарным диабетом
17:15
У Зеленского допустили возвращение Крыма военным путем
15:50
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
14:52
«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра
13:34
В Донецке, Макеевке и Горловке сообщают об обстрелах, есть пострадавшие
11:52
В захваченной оккупантами Васильевке — мощный взрыв в районе дамбы
11:24
Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой комплекс
11:22
На оккупированной Луганщине за четыре месяца погибли 46 мирных жителей
10:22
Донецк под мощным обстрелом, люди сообщают о «прилетах» и пожарах
10:10
«ДНР» сообщила об одном погибшем и десяти раненых мирных жителях за сутки
09:43
«ЛНР» заявила о 20 раненых в Хрустальном. Людей вывозят из города
08:52
В оккупированном Хрустальном — мощные взрывы на складе боеприпасов
23:30
Реалии жизни в Мариуполе и последствия авиаударов по Донетчине. Дайджест НД за день ►
все новости
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
23:40
Славянск готовится к наступлению россиян «со дня на день», заявил глава города
23:16
Гайдай: Ежедневно на Луганщину прибывают по 30 КамАЗов оккупантов
22:57
Из российского плена освободили парамедика «Тайру» — Зеленский
22:31
Оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов
21:58
Лисичанск полностью контролируют ВСУ — глава ОВА
21:25
Сегодня на Донетчине погибли еще четыре мирных жителя
20:57
Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком «нецелесообразно»
20:14
ВСУ выбили россиян из села под Изюмом, продолжаются бои за Северодонецк — сводка
19:32
Экс-глава «МИД ДНР» и жена Губарева стала замом «администрации» Херсонской области
19:21
Джонсон: Я понимаю, почему Украина не готова на компромиссы с Путиным
19:14
Зеленский заявил об «общем взгляде» с Джонсоном на путь к победе над РФ
18:59
Токаев заявил, что Казахстан не признает «ДНР» и «ЛНР»
18:16
В Мариуполе участились случаи инфекционных заболеваний и ампутаций у больных сахарным диабетом
17:58
В Киев с очередным визитом прибыл Борис Джонсон
все новости
ВИДЕО
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
17 июня, 23:59
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
17 июня, 15:50
В оккупированном Хрустальном — мощные взрывы на складе боеприпасов
17 июня, 08:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция