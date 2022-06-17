С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Оккупанты продолжают попытки наступления на Славянск. Святогорск контролируют поровну.
- Группировка «ЛНР» заявляет, что взяты в плен часть украинских военных с завода «Азот». Эвакуация мирных жителей невозможна.
- Луганщина в огне. Россияне нанесли авиаудар по дому культуры в Лисичанске. Из-под завалов достали тела 4 мирных жителей.
- На окраинах Лисичанска обнаружена братская могила. Там похоронено 300 погибших гражданских.
- Взрывы в центре Донецка: пожар на военной базе, детонация на территории отряда «МЧС ДНР».
- Минобороны РФ собирается построить жилой комплекс в Мариуполе. В городе нет воды, еду готовят на костре, у жителей симптомы холеры.