Украинская ПВО сбила две ракеты над Одесской областью

Вооруженные силы Украины сбили две российские крылатые ракеты ночью над Одесской областью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.



Российские оккупанты пытались нанести ракетный удар с территории Крыма.



«Спасибо нашим военным за хорошо выполненную работу — две смертоносные птички уничтожены», — отметил Братчук.



Спикер главы ОВА подчеркнул, что угроза ракетного удара остается очень высокой. В Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота России: 2 корабля-ракетоносца, одна подводная лодка и три больших десантных корабля.