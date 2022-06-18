Армия РФ готовит дополнительные силы для атаки Северодонецка и Лисичанска — ISW

Наземные атаки российских войск на Северодонецк и его юго-восточную окраину пока безуспешны. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

По данным экспертов, украинские силы, вероятно, ведут контрнаступление северо-западнее Изюма, чтобы отвернуть российские войска от наступления Славянск.



Также украинские войска стремятся нарушить российские пути снабжения.



«Российские силы продолжают развертывание дополнительных сил для поддержки наступательных операций в районе Северодонецк — Лисичанск, а украинская оборона остается сильной», — говорится в отчете ISW.



По информации Минобороны Украины, российские силы перебрасывают танки, бронетранспортеры, инженерное оборудование и транспортные средства из Сватово, вдоль российских наземных коммуникаций в Луганской области, в Старобельск, всего в 40 км к востоку от Северодонецка. Пользователи социальных сетей сообщили, что российские войска, вероятно, передислоцируют технику из северной части Харьковской области на Донбасс.



В Минобороны Великобритании отмечают, что российские силы «уменьшают» свою мощь, задействовав большое количество личного состава и техники для постепенного усиления в одном районе.



Также сообщается, что российские Вооруженные силы сосредоточили подавляющее большинство имеющихся у них боевых сил для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений наступления, и несут при этом тяжелые потери.