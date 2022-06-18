Оккупанты нанесли авиаудары по Луганщине

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

Российская армия нанесла авиаудары по Сиротино и Боровскому, в Северодонецке — бои. На Днепропетровщину эвакуированы пятеро раненых. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«В Северодонецке продолжаются боевые действия, россияне безуспешно пытались вести штурм за пределами города. Они повторно, еще раз и еще раз, обстреливают территорию у всех мостов, которые и так уже не пригодны для передвижения. Открыли огонь по Синецкому и Павлограду близ Северодонецка», — сообщил Гайдай.



По его словам, зафиксированы очередные разрушения на химзаводе «Азот»: теперь на территории транспортного цеха.



«Дважды массированно обстреляны жилые кварталы вблизи бывшего завода "Донсода" в Лисичанске. 13 домов разрушены в Горском, еще 14 — во Врубовке», — проинформировал глава области.



По его словам, противник обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое.



Вблизи Сиротино и Метелкино украинские военные успешно отразили штурм. Оккупант с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. Как и недалеко от Горского. При поддержке артиллерии россияне пытались штурмовать недалеко от Нырково, но потерпели неудачу.



Гайдай также сообщил, что вчера пять человек, которые были ранены за последние дни, госпитализированы в больницы Днепропетровской области. Среди них четыре жителя Лисичанска и один северодончанин, попавший под обстрел в Лисичанске.

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