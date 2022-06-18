В Донецкой области армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов

В Донецкой области за прошедшие сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Под огонь оккупантов попали Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Очеретино, Нью-Йорк, Желанное, Нетайлово, Новоселовка Первая, Орловка, Камышевка, Нелеповка, перечислили в полиции. Также правоохранители сообщили об обстреле оккупантами Пантелеймоновки.



Зафиксированы авиаудары по населенным пунктам, кроме того, войска РФ били из реактивных систем «Град», «Смерч», артиллерией, танками.



Разрушены 34 гражданских объекта, подавляющее большинство из которых — жилые дома. В частности, поврежден 21 жилой дом, из них три многоквартирных, школа, дом культуры, коммунальное предприятие, три завода, психоневрологический интернат и др.



«Больше всего пострадала Авдеевка — российские войска нанесли пять ударов по жилому сектору и коксохимическому заводу», — подчеркнули в полиции.



Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По информации главы военной администрации области Павла Кириленко, за 17 июня из-за обстрелов погибли четыре мирных жителя Донетчины.