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Цены на оккупированной Луганщине намного выше украинских: Гайдай назвал разницу

18 июня 2022, 15:23

Цены на оккупированной Луганщине намного выше украинских: Гайдай назвал разницу

Потребительская корзина на временно оккупированных территориях дороже украинской почти на 40%. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, мониторинг открытых источников по потребительским ценам на продукты питания на подконтрольной группировке «ЛНР» территории опровергает мифы о сладкой жизни.

«Средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в территориальных громадах Луганской области, которые из-за вооруженной агрессии России находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной правительству», — отметил глава области.

Гайдай привел данные Департамента экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации, согласно которым продукты потребительской корзины значительно дороже на оккупированных территориях.

В частности, дороже украинских продуктов:

  • картофель — на 45,44%;
  • масло подсолнечное — на 44,95%;
  • лук репчатый — на 44,47%;
  • яйца куриные — на 42,79%;
  • морковь — на 39 ,99%;
  • птица (тушка куриная) — на 39,36%;
  • свинина — на 31,99%;
  • свекла — на 29,14%;
  • макаронные изделия — на 22,34%.

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