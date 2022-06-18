Цены на оккупированной Луганщине намного выше украинских: Гайдай назвал разницу

Потребительская корзина на временно оккупированных территориях дороже украинской почти на 40%. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, мониторинг открытых источников по потребительским ценам на продукты питания на подконтрольной группировке «ЛНР» территории опровергает мифы о сладкой жизни.



«Средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в территориальных громадах Луганской области, которые из-за вооруженной агрессии России находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной правительству», — отметил глава области.



Гайдай привел данные Департамента экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации, согласно которым продукты потребительской корзины значительно дороже на оккупированных территориях.



В частности, дороже украинских продуктов:

картофель — на 45,44%;

масло подсолнечное — на 44,95%;

лук репчатый — на 44,47%;

яйца куриные — на 42,79%;

морковь — на 39 ,99%;

птица (тушка куриная) — на 39,36%;

свинина — на 31,99%;

свекла — на 29,14%;

макаронные изделия — на 22,34%.