Как выглядят после обстрелов «Эксподонбасс» и завод «Продмаш» в Донецке

«Эксподонбасс» в Донецке. Фото: «Типичный Донецк»

Во временно оккупированном Донецке сегодня от обстрелов пострадал ряд объектов.



Как сообщают местные жители в Telegram-канале «Типичный Донецк», повреждено здание выставочного центра «Эксподонбасс», там начался пожар.

Также зафиксирован момент «прилета» на завод «Продмаш» в Петровском районе.

Кроме того, дончане сообщают, что повреждено здание краеведческого музея.

Сегодня утром Донецк подвергся массированному обстрелу, есть погибшие и раненые мирные жители. Пострадала территория завода «Топаз», который является частью военно-промышленного комплекса группировки «ДНР». Также сообщалось о пострадавшей территории завода «Продмаш». Кроме того, под обстрел попала маршрутка.