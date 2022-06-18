Без света — 323 населенных пункта: Энергетики назвали самые сложные направления на Донетчине

В Донецкой области энергетики за сутки вернули свет почти шести тысячам семей. Без электроснабжения — более 300 населенных пунктов. Об этом сообщает «ДТЭК Донецкие электросети».



В течение суток специалисты провели ремонты и полностью или частично вернули свет в 11 населенных пунктов Покровского и Бахмутского районов. Со светом дома 5 935 семей. Больше всего ремонтов провели в Бахмутском районе, на сложном Торецком направлении. Энергетики запитали более четырех тысяч домов местных жителей, обесточенных из-за обстрелов двое суток назад.



Энергетики подчеркивают, что ситуация остается крайне сложной. Из-за регулярных обстрелов без электроснабжения остаются 323 населенных пункта Донецкой области.

«Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — уточнили в компании.