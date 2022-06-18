Донецк под обстрелами, число погибших и раненых растет

Подконтрольный группировке «ДНР» Донецк сегодня находится под обстрелами, во второй половине дня возросло число погибших и раненых жителей города.



По информации «мэра» Донецка при «ДНР» Алексея Кулемзина, в Куйбышевском районе города пострадали жилые дома и административные здания.



«В результате обстрела на пересечении ул. Щорса и просп. Панфилова получил ранение мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Анкетные данные пострадавшего уточняются», — говорится в сообщении.



Кулемзин также сообщил, что обстрелу подвергся Ворошиловский район.



«Снаряды упали по ул. Университетской в районе кинотеатра "Звездочка", а также возле стадиона "Донбасс Арена" и выставочного комплекса "Эксподонбасс"», — уточнил он.



Согласно данным «штаба теробороны ДНР», в результате сегодняшних обстрелов число погибших возросло до 5 человек, еще 12 получили ранения.

Сегодня утром Донецк подвергся массированному обстрелу, есть погибшие и раненые мирные жители. Пострадала территория завода «Топаз», который является частью военно-промышленного комплекса группировки «ДНР». Автобус, следовавший по маршруту №26, попал под обстрел в Ворошиловском районе, на ул. Щорса.