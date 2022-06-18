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Сложнее всего — детские смерти: Как работают медики в прифронтовом Курахово

18 июня 2022, 19:22

Сложнее всего — детские смерти: Как работают медики в прифронтовом Курахово

Кураховская городская больница с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину принимает гражданских пациентов из прифронтовой зоны в Донецкой области. Сейчас с активизацией наступления на Донбассе география обстрелов расширилась, оставшиеся в Курахово врачи и доктора из Красногоровской больницы, которая была переведена сюда еще в 2014 году, спасают жизни ежедневно.

Как работают медики в прифронтовой больнице — видели журналисты «Новостей Донбасса».

Люди сюда поступают в основном с минно-взрывными ранениями, тяжелыми травмами, повреждениями конечностей.

Врач-травматолог Дмитрий Нелипа говорит, что самое сложное — это смерти, особенно детей.

«Когда привозят ребенка 6 лет, девочка. Она спрашивает: "Дядя, я буду жить?" А у нее ранения, несовместимые с жизнью. Все остальное — это наша работа», — говорит врач.

По словам Дмитрия Нелипы, Кураховская больница обслуживает жителей населенных пунктов вдоль линии фронта.

«Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Угледар. Из Волновахи у нас были раненые, когда там шли активные боевые действия. Новоселовка. Во всех этих городах больницы разрушены», — отметил медик. 

С 24 февраля через местное травматологическое отделение прошли уже больше 150 пациентов. 

Медсестра Светлана рассказывает, что начала работать здесь с самого начала, во время горячей фазы войны появилось большое количество людей с тяжелыми ранениями.

«У нас было так, что раненые стояли и в коридоре. Мы выбирали сначала тех, кто тяжелее. Мы выбирали того, за кого можем бороться. Были оторванные руки, ноги. Были детки у нас. Сложно выдержать, и плакала. Так очень много тяжелых ранений и ампутации были полные. И гангрены начинались», — говорит медсестра. 

С начала вторжения работы в больнице стало больше, но врачи и персонал справляются со всеми вызовами. 

«Мы умеем лечить, так как мы находимся на передовой не с 24 февраля, а с 2014 года. Мы проходили тренинги. За тот период было очень много раненых. Для нас это обычное дело», — отмечает травматолог Дмитрий Нелипа.

По словам кураховских медиков, проблем с обеспечением в больнице пока нет. Все необходимые лекарства и материалы привозят волонтеры, Красный Крест и предоставляет городской совет, а вот персонала не хватает. 

«Так сложилось, что много врачей уехали, многие уже и вернулись, но было сложно, когда оставались один-два врача. Сейчас нас тут двое (травматологов), хирурги нам помогают. Так что справимся», — резюмировал Дмитрий Нелипа.

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