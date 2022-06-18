Оккупанты имели частичный успех под Северодонецком — сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, имеют частичный успех под областным центром Луганщины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«На Северодонецком направлении враг продолжает огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, успеха не имел. В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротиного наши воины отразили», — говорится в сводке.



Сообщается, что на Славянском направлении противник применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушуваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепиль.



В районе Краснополья украинские военные нанесли оккупантам значительные потери, когда они пытались провести разведку боем.



На Лиманском направлении оккупанты применили артиллерию недалеко от Маяков, а на Бахмутском направлении — нанесли авиаудар в районе Берестового.



«На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы с целью предотвращения перегруппировки подразделений наших войск на другие направления. Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка», — добавили в Генштабе.