В Донецке в результате обстрела обрушилась кровля корпуса технического университета

Сегодня в результате обстрела подконтрольного группировке «ДНР» Донецка загорелась и обрушилась кровля в здании технического университета в центре города. Об этом ообщил «мэр» Донецка при «ДНР» Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



«В результате обстрела Ворошиловского района произошло возгорание и обрушение кровли 3-го корпуса ДонНТУ по ул. Артема, 96. Пострадавших нет», — написал Кулемзин.



Он также сообщил, что в результате обстрела поселка Горняк Куйбышевского района Донецка пострадали дома в частном секторе по улицам Угольной и Нижнеангарской.

Сегодня утром Донецк подвергся массированному обстрелу, есть погибшие и раненые мирные жители. Пострадала территория завода «Топаз», который является частью военно-промышленного комплекса группировки «ДНР». Автобус, следовавший по маршруту №26, попал под обстрел в Ворошиловском районе, на ул. Щорса.



Согласно данным «штаба теробороны ДНР», в результате сегодняшних обстрелов число погибших возросло до 5 человек, еще 12 получили ранения.