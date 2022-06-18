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Руководитель администрации Авдеевки ранен

18 июня 2022, 23:18

Руководитель администрации Авдеевки ранен

Руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш получил легкое ранение.

Об этом сообщил заместитель руководителя Авдеевской ВГА Сергей Легенький в эфире телемарафона.

«Подробности [ранения Барабаша] мы, конечно, не сможем рассказать. Но все хорошо. Немного его зацепило, когда он уезжал из города. Но все хорошо, все живы», — сказал Легенький.

Говоря о ситуации в Авдеевке, он подчеркнул, что она до сих пор остается крайне напряженной.

«Вчера, например, враг с самого утра работал, как обычно, авиацией. Он разрушил гражданскую и социальную инфраструктуру, затем обстрелы продолжались почти весь день. Около 15 домов были разрушены, есть пострадавшие, которых направили в больницу с разными уровнями тяжести», - рассказал замруководителя городской администрации.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в городе остается не одна тысяча человек, но эвакуация проходит каждый день.

«Детальную цифру [оставшихся в городе] не можем сказать из соображений безопасности. Но, к примеру, вчера 14 человек выехали из города. И каждый, каждый день мы стараемся хоть несколько человек, но вывезти», — заявил Легенький.

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