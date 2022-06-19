Центр Донецка в огне, «ДНР» открыла сезон в Седово. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Обстрелы на Луганщине. В Северодонецке продолжаются уличные бои. Лисичанск под контролем ВСУ.
- Ранен глава Авдеевской ВГА. Город под постоянным обстрелом.
- ВСУ ведут контрнаступление в направлении Изюма, чтобы предотвратить штурм Славянска — Институт изучения войны.
- Донецк под обстрелом. Попадания в заводы «Продмаш», «Топаз» и выставочный центр «Эксподонбасс».
- В Мариуполе люди набирают воду из луж. Оккупанты вывезли фонтан в Театральном сквере.
- Группировка «ДНР» открыла пляжный сезон в Седово. Попасть на «курорт» не так просто.