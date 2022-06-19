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Центр Донецка в огне, «ДНР» открыла сезон в Седово. Дайджест НД за день ►

19 июня 2022, 00:35

Центр Донецка в огне, «ДНР» открыла сезон в Седово. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрелы на Луганщине. В Северодонецке продолжаются уличные бои. Лисичанск под контролем ВСУ.
  • Ранен глава Авдеевской ВГА. Город под постоянным обстрелом.
  • ВСУ ведут контрнаступление в направлении Изюма, чтобы предотвратить штурм Славянска — Институт изучения войны.
  • Донецк под обстрелом. Попадания в заводы «Продмаш», «Топаз» и выставочный центр «Эксподонбасс».
  • В Мариуполе люди набирают воду из луж. Оккупанты вывезли фонтан в Театральном сквере.
  • Группировка «ДНР» открыла пляжный сезон в Седово. Попасть на «курорт» не так просто.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:35
Центр Донецка в огне, «ДНР» открыла сезон в Седово. Дайджест НД за день ►
22:46
В Донецке в результате обстрела обрушилась кровля корпуса технического университета
20:59
В Донецке пожар в районе «Топаза», здание «горадминистрации» повреждено обстрелом
17:45
Донецк под обстрелами, число погибших и раненых растет
15:45
Как выглядят после обстрелов «Эксподонбасс» и завод «Продмаш» в Донецке
15:23
Цены на оккупированной Луганщине намного выше украинских: Гайдай назвал разницу
14:45
В оккупированном Херсоне взорвался автомобиль
12:03
Оккупированный Донецк под массированным обстрелом, сообщают о жертвах
11:08
«ДНР» заявила о гибели двоих мирных жителей из-за обстрелов
10:09
Особые правила въезда: «ДНР» открыла Седово на лето
09:22
Жители Донецка сообщают об обстреле и пожаре в районе «Топаза»
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
19:32
Экс-глава «МИД ДНР» и жена Губарева стала замом «администрации» Херсонской области
18:16
В Мариуполе участились случаи инфекционных заболеваний и ампутаций у больных сахарным диабетом
17:15
У Зеленского допустили возвращение Крыма военным путем
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00:35
Центр Донецка в огне, «ДНР» открыла сезон в Седово. Дайджест НД за день ►
23:38
Сегодня на Донетчине оккупанты убили еще одного мирного жителя и ранили 11 человек
23:20
Джонсон: Нужно готовиться к длительной войне России против Украины
23:18
Руководитель администрации Авдеевки ранен
22:46
В Донецке в результате обстрела обрушилась кровля корпуса технического университета
22:17
Россияне ракетами разрушили нефтебазу на Днепропетровщине
21:57
Жители Северодонецка, укрывающиеся на «Азоте», отказались от эвакуации — глава ОВА
20:59
В Донецке пожар в районе «Топаза», здание «горадминистрации» повреждено обстрелом
20:36
Оккупанты имели частичный успех под Северодонецком — сводка Генштаба ВСУ
19:22
Сложнее всего — детские смерти: Как работают медики в прифронтовом Курахово
18:43
Украина и Россия провели очередной обмен пленными
17:45
Донецк под обстрелами, число погибших и раненых растет
17:24
Ракетный удар по Кривому Рогу: Пострадали два человека, разрушены жилые дома
16:55
Без света — 323 населенных пункта: Энергетики назвали самые сложные направления на Донетчине
16:25
Украина может возобновить переговоры с РФ: Когда и при каком условии
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ВИДЕО
Центр Донецка в огне, «ДНР» открыла сезон в Седово. Дайджест НД за день ►
19 июня, 00:35
Сложнее всего — детские смерти: Как работают медики в прифронтовом Курахово
18 июня, 19:22
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18 июня, 09:22

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