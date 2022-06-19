Украинская авиация атаковала оккупантов на юге страны

ВСУ совершили за минувшие сутки на юге страны 4 воздушные атаки по живой силе и технике оккупантов, а также по российскому складу боеприпасов. Об этом сообщило Оперативное командование «ЮГ».



Отмечается, что тройка вертолетов совершила удар по скоплению противника в Херсонском районе, штурмовики — по скоплению живой силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребитель — по складу боеприпасов в Белозирской общине Херсонщины.



Общие потери противника подтверждены в количестве 28 оккупантов, одного танка Т-62, радиолокационной станции, топливозаправщика и другой автомобильной техники. Информация уточняется.



Российский вертолет Ми-24 пытался атаковать украинские позиции на Николаевщине, получил ответный огонь и ретировался, уклоняясь от обстрела.



Украинские спецслужбы задержали корректировщика обстрелов в Одесской области.



«Вычислен и задержан настоящий корректировщик ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман. Коллаборант поддерживал связь со своими кураторами закрытыми каналами связи» — сказано в сообщении ОК «Юг».