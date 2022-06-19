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ВСУ сдерживают наступление российских войск на Донбассе — сводка Генштаба

19 июня 2022, 07:47

ВСУ сдерживают наступление российских войск на Донбассе — сводка Генштаба

Российские войска пытаются наступать на Донбассе, сталкиваясь с упорным сопротивлением Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что на Северодонецком направлении российские войска совершают обстрелы в районах Лисичанска, Боровского, Белой Горы и Устиновки. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки. Противник проводит круглосуточную воздушную разведку в районе Северодонецка с применением БПЛА «Орлан-10» в целях корректировки огня. Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом. Украинские подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают позиции украинских войск в районах Николаевки, Белогоровки, Яковлевки и Покровского. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка. Противник ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, бои продолжаются. Украинские защитники успешно отбили штурм в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое. Захватчики силами штурмовых групп пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка для обнаружения огневых позиций сил обороны, бои продолжаются. Украинские воины остановили точным огнем попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка. Противник отошел.

На Славянском направлении противник обстрелял позиции украинских подразделений неподалеку от Дибровного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины.

На Харьковском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей и обстрелах позиций украинских войск. Нанес авиационные удары по Тимофеевке и Цаповке. Идет поставка вооружения, военной техники и материальных средств с территории России.

Недалеко от Рубежного противник безуспешно пытался провести разведку боем. Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Лиманском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял украинские подразделения в районах населенных пунктов Донецк и Николаевка. Нанес авиаудар неподалеку от Пришиба и ракетный — по населенному пункту Маяки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник не вел активных действий. Нанес ракетные удары в районах Миролюбовки и Гродовки.

На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.

На Николаевском направлении противник производил обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии в районах Правдино, Посад-Покровского и Благодатного. Вел воздушную разведку позиций украинских войск с применением БпЛА в районе Таврического.

В Криворожском направлении противник обстреливал из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районы населенных пунктов Красный Яр и Кобзарцы.

На Северском направлении, в целях сковывания действий Сил обороны, в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа. Он продолжает совершенствовать инженерное оборудование и вести воздушную разведку.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Украинские защитники наносят потери оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Российские войска, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.

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