ПВО сбила ракеты возле Киева

Украинская система ПВО 19 июня сбила ракету над Киевом. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.



«Возле Киева наши ПВО сбили ракету. Сохраняем спокойствие», — отметил он.



Ранее советник главы МВД Антон Геращенко также сообщил, что система ПВО сработала под Киевом. «В Киеве сообщают о взрыве! Предварительно сработала система ПВО», — отметил он в в Telegram.



Обновлено. Киевская областная военная администрация сообщила, что сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы в результате работы ПВО по «вражескому воздушному объекту».



«Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения национальной полиции и другие службы. Информация уточняется», — добавили в ОВА.



Жители Бучи и Ирпеня рассказали «Новостям Донбасса», что слышали звук, похожий на полет самолета, и взрыв около 7:30 утра.



Добровольческое формирование Бучанской городской территориальной громады сообщает, что всего Россия выпустила три ракеты.



Отмечается, что первую российскую ракету сбила ПВО примерно в 7:20 утра 19 июня над территорией Бучанской громады. Еще одна ракета была сбита в Вышгородском районе.



«Самолет, который слышали и видели многие жители — украинский! Он шел на перехват ракеты! Всего ракет было три! Еще одна ракета сбита в районе Вышгородского района. Третью перехватывают украинские воздушные силы и она также будет сбита», — говорится в сообщении.