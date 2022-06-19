В НАТО дали прогноз продолжительности войны в Украине

Война России против Украины может длиться годами. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.



Он отметил, что НАТО не должно ослаблять свою поддержку Украине несмотря на расходы.



«Мы должны быть готовы к тому, что это может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если расходы высокие — не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие. В то же время, это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую приходится платить украинцам, которые ежедневно отдают множество жизней. И если Путин сделает с этой войны вывод, что он может просто продолжать, как после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену», — рассказал Столтенберг.



Он также заявил, что в случае получения Киевом современного оружия возрастает вероятность того, что «Украина сможет снова вытеснить путинские войска с Донбасса».



«НАТО будет продолжать поддерживать Украину в ее самообороне, однако не станет стороной конфликта. Мы помогаем Киеву, но не будем посылать своих солдат в Украину», — в очередной раз отметил Столтенберг.



Он также добавил, что НАТО усилило оборону, доведя число военных под своим командованием до 40 тысяч.



«Мы обеспечиваем безопасность территории Альянса на суше, на море и в воздухе. Это — четкий сигнал Москве, чтобы она не имела непонимания о нашей готовности к обороне», — резюмировал Столтенберг.