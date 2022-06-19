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Резервуар с топливом взорвался в Днепропетровской области после обстрела: один погибший и 13 пострадавших

19 июня 2022, 10:27

Резервуар с топливом взорвался в Днепропетровской области после обстрела: один погибший и 13 пострадавших

Вследствие российского ракетного удара по нефтебазе в Новомосковском районе взорвался резервуар с топливом, в результате чего один человек погиб и 13 пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы», — рассказал он.

Он отметил, что в результате этой атаки всего пострадали 13 человек, один человек погиб.

Вечером в субботу сообщалось, что вследствие ракетных обстрелов российских сил  Новомосковского района Днепропетровщины разрушена нефтебаза, на которой спасатели тушат сильный пожар.

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