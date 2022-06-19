32 человека эвакуированы за сутки из Лисичанска, Приволья и близлежащих сел

Правоохранители Луганской области 18 июня эвакуировали 32 жителей городов Лисичанск и Приволье, а также близлежащих сел. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Мы смогли спасти еще 32 жителей Луганщины — опасно, но люди хотят выжить», - написал он в Telegram.



Местные жители, которые были готовы уехать, обратились к правоохранителям области во время раздачи продуктов питания и средств гигиены. Полицейские доставили их в эвакуационный транспорт.



Гайдай отметил, что российские войска разрушают Лисичанск. Они уничтожают многоэтажки, частные усадьбы. Люди гибнут и на улицах, и в бомбоубежищах.



«Многие уехали еще в марте-апреле. А оставшиеся уже тоже хотят попасть в мирные регионы Украины», — рассказал глава ОВА.