ВСУ уничтожили за сутки 250 оккупантов

Российские оккупационные войска потеряли 250 человек личного состава за минувшие сутки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что около 33600 оккупантов ликвидировано за за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину.



Другие боевые потери оккупантов на 19 июня ориентировочно составили:

- танков — 1468 (+3);

- боевых бронированных машин — 3577 (+4);

- артиллерийских систем — 745 (+6);

- РСЗО — 235 (+2);

- средств ПВО — 98;

- самолетов — 216;

- вертолетов — 181 (+1);

- БПЛА оперативно-тактического уровня — 598 (+4);

- крылатых ракет — 130 (+1);

- кораблей / катеров — 14;

- автомобильной техники и автоцистерн — 2523 (+10);

- специальной техники — 55.



Войска РФ за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.