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В Харьковской области за сутки от обстрелов один человек погиб, пять ранены

19 июня 2022, 13:26

В Харьковской области за сутки от обстрелов один человек погиб, пять ранены

В минувшие сутки российские войска продолжали обстреливать Харьков и населенные пункты области, что привело к новым жертвам и пострадавшим среди мирного населения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате обстрелов Андреевки и Донца в Изюмском районе погиб 73-летний мужчина, 4 гражданских получили ранения. Кроме того, один человек был ранен в Чугуеве.

По словам Синегубова, оккупанты также нанесли два удара по инфраструктуре Индустриального района Харькова, обстрелам подверглись Дергачевская и Золочевская громады.

Кроме того, в результате российского удара по Изюмскому району возник масштабный пожар на предприятии по нефтепереработке, который еще ликвидируют.

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