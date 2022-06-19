В Харьковской области за сутки от обстрелов один человек погиб, пять ранены

В минувшие сутки российские войска продолжали обстреливать Харьков и населенные пункты области, что привело к новым жертвам и пострадавшим среди мирного населения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



Он отметил, что в результате обстрелов Андреевки и Донца в Изюмском районе погиб 73-летний мужчина, 4 гражданских получили ранения. Кроме того, один человек был ранен в Чугуеве.



По словам Синегубова, оккупанты также нанесли два удара по инфраструктуре Индустриального района Харькова, обстрелам подверглись Дергачевская и Золочевская громады.



Кроме того, в результате российского удара по Изюмскому району возник масштабный пожар на предприятии по нефтепереработке, который еще ликвидируют.