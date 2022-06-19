Рада запретила российскую музыку в общественных местах

Верховная Рада приняла закон о запрете российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве. Соответствующий закон был принят 19 июня.



Закон запрещает публичное исполнение и трансляцию произведений (в том числе музыкальных клипов) артистов, у которых было или остается российское гражданство после 1991 года.



Ограничения будут действовать на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны России. В Украине отдельно создадут список исполнителей, осуждающих агрессию России. Их композиции могут звучать на радио и в публичном пространстве.



Кроме того, в законе есть запрет воспроизводить музыку и фильмы в салоне автобусов и такси без согласия пассажиров.



