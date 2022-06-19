Оккупанты вывезли с Луганщины десятки тысяч тонн агропродукции

Российские оккупанты вывезли из зернохранилищ Луганской области 15 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что оккупационные власти заготавливают зерно под будущую посевную, предлагая аграриям «благоприятные условия закупок» - по 8 тысяч российских рублей за тонну продукции, тогда как Украина платила по 8,6 тыс гривен.



«Фактически производителям заплатят только 30% стоимости зерна, да еще и в рублях! Специалисты понимают, что за эти средства провести посевную кампанию под урожай 2023 невозможно», - отметил он.