Российские войска обстреляли жителей Донецкой области во время подвоза воды

Российские военные открыли огонь по гражданским в Торецкой общине Донецкой области во время подвоза воды. Об этом сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.



«Во время очередного подвоза воды в город Железный, наши жители попали под обстрел», - заявил Чинчик.



Он отметил, что в результате обстрела ранения получили трое жителей города:

- сотрудник коммунального предприятия — получил тяжелое ранение руки;

- женщина 1986 года рождения — тяжелое ранение бедра;

- ребенок 2013 года рождения — сквозное ранение предплечья.



Чинчик призвал местных жителей немедленно эвакуироваться из города.