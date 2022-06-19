Рада запретила ввоз книг из России и Беларуси

Верховная Рада приняла закон, который запрещает ввоз в Украину книг из России и Беларуси. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За этот законы проголосовало 306 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.



Полное название документа: «Об установлении ограничений на ввоз и распространения издательской продукции, касающейся государства-агрессора, республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины».



Ранее один из авторов этого закона Евгения Кравчук отмечала, что в Украине с 1 января 2023 года книги будут издаваться и распространяться на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и официальных языках Европейского Союза.



Книги на других языках могут издаваться и распространяться, если они изданы на языке оригинала.



«Таким образом, в Украине можно будет свободно издавать, ввозить, распространять произведения на любом (в том числе русском) языке граждан Украины или любые произведения иностранцев на языке оригинала. Однако нельзя будет издавать, ввозить, распространять, например, популярную зарубежную литературу в переводе на русский язык», — объясняла Кравчук.

По ее словам, нельзя будет издавать, ввозить, распространять книги, изданные в России и Беларуси, но это не касается книг, изданных во времена СССР или раньше (а на оккупированных территориях Украины — до их оккупации).



В то же время закон со следующего дня после его опубликования вводит разрешительный порядок ввоза из других стран для книг на языке государства-агрессора, а также запрещает выпуск, ввоз, распространение в Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов — граждан РФ и антиукраинскую литературу. Исключения — лишь отказавшиеся от российского гражданства авторы, ставшие гражданами Украины.

Еще одним исключением является выпуск и распространение изданных в Украине книг авторов – граждан РФ в период до 1 января 2023 года.

В то же время сохраняется возможность ввоза такой продукции не с целью распространения в количестве до 10 экземпляров, если только она не в реестре продукции антиукраинского содержания.

За ввоз книг антиукраинского содержания устанавливается штраф в размере от 2 до 10 минимальных зарплат.



Кроме того, сегодня Рада приняла закон о запрете российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве.

