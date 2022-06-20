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«Калину» и «Волыну» вывезли в Россию? Ситуация в Донецке. Дайджест НД за день ►

20 июня 2022, 00:04

«Калину» и «Волыну» вывезли в Россию? Ситуация в Донецке. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Форпост Луганской области, Северодонецк, продолжают штурмовать оккупанты.По каким городам были нанесены удары и откуда всё еще удается эвакуировать людей.
  • Десятки тонн агропродукции вывезено россиянами из Луганской области. Фермерам предлагают смешную цену за их продукцию.
  • Командиров «Азова» вывезли для допросов в Россию.
  • В Донецкой области новые авиаудары. В Торецкой громаде люди попали под обстрел в очереди за водой.
  • В Мариуполе оккупанты пытаются скрыть руины домов за расцветшей растительностью.
  • В центре Донецка разрушен ряд объектов инфраструктуры. В том числе «мэрия» и кинотеатр.

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00:04
«Калину» и «Волыну» вывезли в Россию? Ситуация в Донецке. Дайджест НД за день ►
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