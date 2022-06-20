Депутаты поддержали выход Украины из ряда соглашений в рамках СНГ

Депутаты Верховной Рады Украины 19 июня поддержали несколько законопроектов, которые предусматривают выход Украины из нескольких соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Нардепами поддержаны:
Также Украина решением нардепов вышла из Соглашения о Межправительственной фельдъегерской связи, действовавшего в рамках СНГ. Этот протокол предусматривал, что центральным транзитным пунктом пересылки официальной корреспонденции является город Москва, что недопустимо в условиях войны, которую развязала россия против Украины.
Верховная Рада 19 июня, напомним, приняла закон о запрете российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве.