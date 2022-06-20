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В двух районах Донецка зафиксированы попадания снарядов

20 июня 2022, 09:27

В двух районах Донецка зафиксированы попадания снарядов

Донецк утром 20 июня. Фото: «Типичный Донецк» Донецк утром 20 июня. Фото: «Типичный Донецк»

С утра 20 июня под обстрел попали Киевский и Ворошиловский районы Донецка. В частности пользователи соцсетей сообщают об обстреле Шахтерской площади.

Донецк утром 20 июня. Фото: «Типичный Донецк»

Дым в районе Шахтерской площади. Фото: «ДНР онлайн»

Звук взрывов слышен во многих частях города, также дончане наблюдают поднимающиеся над рядом районов клубы дыма и пыли.

Утром 20 июня в оккупационной администрации Горловки заявили, что в результате обстрела города погибла пожилая женщина.

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