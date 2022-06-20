«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погибли три человека, еще шесть получили ранения

За минувшие сутки, с 8:00 19 июня до 8:00 20 июня, в результате обстрелов на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли три человека и еще шесть получили ранения. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Обстрелам подверглись Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, Центрально-Городской, Горняцкий, Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, Еленовка, Ясиноватая и Яковлевка (донецкое направление), Горловка и ее поселки Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Широкая Балка, Михайловка, Озеряновка, а также Пантелеймоновка (горловское направление).



Также утверждается, что обстрелами повреждены 40 домостроений и объектов гражданской инфраструктуры.