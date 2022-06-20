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За сутки войска РФ обстреляли 21 гражданский объект в Донецкой области

20 июня 2022, 11:56

За сутки войска РФ обстреляли 21 гражданский объект в Донецкой области

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

За сутки на территории Донецкой области российскими силами был обстрелян 21 гражданский объект, есть убитые и раненые мирные жители. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области. 

Российская армия обстреляла 10 населенных пунктов региона — Авдеевку, Торецк, Бахмут, Зализне, поселок Нью-Йорк, села Зайцево, Ближняя Дилиевка, Шевченко, Первомайское, Павловка. Снарядами повреждены или уничтожены 12 жилых домов, шесть из них многоквартирные, больница, админздание, помещение предприятия связи, исправительная колония, гаражи.



Отмечается, что российские силы использовали зенитно-ракетные комплексы С-300, крылатые ракеты «воздух-земля», РСЗО «Град», артиллерию, танки.

Полиция задокументировала военные преступления в РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска потеряли контроль над населенным пунктом Метелкино возле Северодонецка.

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