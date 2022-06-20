В Украине обновили перечень громад в зонах боевых действий и оккупации

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, окружении. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



В перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (51), Херсонской (49), Николаевской (23), Сумской (15) областей. Всего в перечне сейчас 300 громад.



Так, к перечню оккупированных добавилась Свеская громада в Сумской области.



Из списка исключили Вольнянскую городскую территориальную громаду, Камышевахску поселковую территориальную громаду, Таврическую и Терновские сельские территориальные громады в Запорожском районе.



Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.