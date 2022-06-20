В Лисичанске осталось остается 12 тысяч человек – глава военной администрации

По состоянию на 20 июня в Лисичанске остается около 10-12 тысяч жителей. Об этом в интервью «Громадському радио» рассказал глава военной администрации Валерий Шибико.



Одной из главных проблем он называет нежелание местных жителей эвакуироваться. Местная администрация не исключает принудительной эвакуации населения.



«Для того чтобы люди уехали делается все. С ними говорят и полицейские, и ГСЧС, и волонтеры, и работники военной администрации. Есть пути эвакуации, есть пути дальнейшей эвакуации в Днепр и дальше. Но люди боятся», - сказал он.



Шибико также анонсировал ограничения на въезд волонтеров в город. Те, кому будет отказано смогут передать груз в Днепр, оттуда его передадут в Лисичанск.