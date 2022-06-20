В Украине запретили партию ОПЗЖ

Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщает Министерство юстиции.



По информации министерства, все имущество, средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства.



«Это касается и областных, городских и районных организаций указанной политической партии, а также первичных организаций и других структурных образований», — отмечается в сообщении.



В целом суд первой инстанции принял решение о запрете десяти пророссийских политических партий и таких, чья деятельность направлена на подрыв суверенитета Украины: «Оппоблок», «Социалисты», «Наши», «Держава», «Блок Владимира Сальдо», партия Справедливого развития, «Социалистическая партия Украины», «Левая оппозиция», «Партия Шария».