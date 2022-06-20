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В «ДНР» разрешили местным «администрациям» переименовывать географические объекты

20 июня 2022, 14:10

В «ДНР» разрешили местным «администрациям» переименовывать географические объекты

Оккупационным городским и районным «администрациям» группировки «ДНР» предоставлено право переименовывать находящиеся в их ведении географические объекты. Соответсвующий «указ» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.

В тексте «указа» Пушилина заявляется: «Наделить администрации районов и городов республиканского значения полномочиями по присвоению наименований, переименованию составных частей населенных пунктов ДНР».

Еще ранее Пушилин предписывал вернуть площадям, проспектам, улицам и другим географическим объектам расположенным на захваченных с 24 февраля оккупантами территориях Донецкой области названия, которые существовали до проведения в Украине декоммунизации.

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