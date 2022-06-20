В Кремле заявляют, что не рассматривают привлечение сил ОДКБ к боям в Украине

Кремль не рассматривает вариант привлечения «миротворцев» ОДКБ к боевым действиям в Украине.



Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Такой вариант не рассматривается», — ответил он на соответствующий вопрос.

6 июня глава комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов допустил, что «миротворцы» из стран ОДКБ будут востребованы на оккупированных российской армией территориях Украины.



Вместе с тем страны ОДКБ стараются дистанцироваться от развязанной РФ войны в Украине.



17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Владимира Путина заявил, что его страна не собирается признавать так называемые «ДНР» и «ЛНР».