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В Госдуме «пообещали» ответные удары после атаки на буровые установки

20 июня 2022, 15:43

В Госдуме «пообещали» ответные удары после атаки на буровые установки

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет пригрозил ответными ударами по «центрам принятия решений» в Украине из-за атаки буровых вышек «Черноморнефтегаза».

Об этом пишет российское агентство «РИА Новости».

Шеремет считает, что атака на буровые вышки «развязала руки» России.

«Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся», — заявил он.

Кроме того, депутат пригрозил ударами и западным странам, если подтвердится, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.

Михаил Шеремет был избран депутатом российской Госдумы от оккупированного Крыма, что указывает на нелегитимность его полномочий. Весной 2014 года Шеремет во время захвата Крыма занимался формированием пророссийских отрядов «народной самообороны», а также участвовал в штурмах украинских воинских частей на полуострове. 

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, захваченным Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

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