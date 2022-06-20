С начала войны из-за боевых действий на украинских предприятиях погибли 113 работников

Из-за военных действий с 24 февраля во время исполнения трудовых обязанностей на украинских предприятиях пострадали 336 работников (не включая военнослужащих, полицейских, сотрудников органов внутренних дел и ГСЧС), 113 из них погибли. Об этом сообщает Фонд соцстрахования.



По информации фонда, с начала войны в результате боевых действий на предприятиях Украины зафиксировано 173 случая травмирования или смерти работников.



Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Николаевской области, где пострадали 64 человека, 26 из них погибли, в Киеве (60 пострадавших, 20 смертельно), в Донецкой (40 пострадавших, 8 смертельно), Черниговской (24 пострадавших, 7 смертельно), Сумской (22 пострадавших, 8 смертельно) и также в Киевской области (21 пострадавший, 8 смертельно).



В ФССУ отмечают, что потерпевшие с устойчивой потерей трудоспособности на протяжении всей жизни или до полного восстановления здоровья, кроме единовременных пособий, также должны обеспечиваться ежемесячными страховыми выплатами.