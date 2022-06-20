Более 300 населенных пунктов Донетчины остаются без света из-за боев

За прошлую неделю в 121 населенных пунктах Донецкой области электрики возобновили питание. Специалисты вернули свет в дома 118 тысяч семей. Об этом сообщили в компании «ДТЭК Донецкие электросети».



В компании отмечают, что ремонтные бригады работают несмотря на проведение активных боевых действий.



Так, за сутки специалисты энергокомпании выполнили ремонтные работы в 5 населенных пунктах и ​​возобновили электропитание 16 213 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. Среди них энергетикам пришлось восстанавливать сети и опоры, уничтоженные российскими авиаударами. Больше всего ремонтировать пришлось в Краматорском районе.



«Пока без света остаются жители 318 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. В области сохраняется очень сложная ситуация, из-за активных боевых действий, особенно на севере. Это увеличивает риск отключений света из-за повреждения сетей или остановки работы некоторых энергопредприятий. А также приводит ко все более масштабным повреждениям электрооборудования и линиям электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты», — отметили в пресс-службе компании.