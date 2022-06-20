Россия выпустила 14 ракет по Одесской области, есть разрушения

В понедельник, 20 июня, войска России нанесли по югу Украины массированный удар 14 ракетами. Как сообщает оперативное командование «Юг», российские войска обстреливали южную область Украины в течение трех часов.



Удары нанесены по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе. В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад.

Пожар на площади более 300 квадратных метров оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет.