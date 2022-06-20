Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Россия выпустила 14 ракет по Одесской области, есть разрушения

20 июня 2022, 18:02

Россия выпустила 14 ракет по Одесской области, есть разрушения

В понедельник, 20 июня, войска России нанесли по югу Украины массированный удар 14 ракетами. Как сообщает оперативное командование «Юг», российские войска обстреливали южную область Украины в течение трех часов.

Удары нанесены по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе. В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад.

Пожар на площади более 300 квадратных метров оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Еще по теме

Места
Одесская область
Прочее
Война последствия обстрела

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:17
Взрывы в Херсоне, Бердянске и Мелитополе, день России в Мариуполе и супермаркеты «Мера». Дайджест событий в оккупации ►
16:59
«ДНР»: Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка
15:23
Пушилин подтвердил, что командиров «Азова» вывезли в Россию
14:49
В Донецке горит склад боеприпасов
14:10
В «ДНР» разрешили местным «администрациям» переименовывать географические объекты
10:13
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погибли три человека, еще шесть получили ранения
08:12
«ДНР»: В ходе обстрела погибла жительница пригорода Горловки
00:04
«Калину» и «Волыну» вывезли в Россию? Ситуация в Донецке. Дайджест НД за день ►
14:25
В Донецке показали последствия вчерашнего обстрела центра города
13:41
ТАСС: Пленных командиров с «Азовстали» вывезли в Россию
11:30
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
09:08
«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли 7 человек, 24 ранены
00:35
Центр Донецка в огне, «ДНР» открыла сезон в Седово. Дайджест НД за день ►
22:46
В Донецке в результате обстрела обрушилась кровля корпуса технического университета
20:59
В Донецке пожар в районе «Топаза», здание «горадминистрации» повреждено обстрелом
все новости
18:35
На северодонецком «Азоте» прячутся от обстрелов около 300 гражданских – Верещук
18:21
Россия вывезла на свою территорию более миллиона украинцев – Верещук
18:17
Взрывы в Херсоне, Бердянске и Мелитополе, день России в Мариуполе и супермаркеты «Мера». Дайджест событий в оккупации ►
18:02
Россия выпустила 14 ракет по Одесской области, есть разрушения
17:34
Более 300 населенных пунктов Донетчины остаются без света из-за боев
17:02
Полицейские Луганщины зафиксировали 20 обстрелов области
16:59
«ДНР»: Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка
16:26
Минобороны Украины узнало о планах РФ выйти на границы Луганской области до 26 июня
16:15
С начала войны из-за боевых действий на украинских предприятиях погибли 113 работников
15:43
В Госдуме «пообещали» ответные удары после атаки на буровые установки
15:23
Пушилин подтвердил, что командиров «Азова» вывезли в Россию
15:06
Украинские военные ударили по «вышкам Бойко» в Черном море
14:49
В Донецке горит склад боеприпасов
14:15
Число жертв удара по нефтебазе на Днепропетровщине увеличилось до трех
14:15
В Кремле заявляют, что не рассматривают привлечение сил ОДКБ к боям в Украине
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Херсоне, Бердянске и Мелитополе, день России в Мариуполе и супермаркеты «Мера». Дайджест событий в оккупации ►
20 июня, 18:17
В Донецке горит склад боеприпасов
20 июня, 14:49
«Калину» и «Волыну» вывезли в Россию? Ситуация в Донецке. Дайджест НД за день ►
20 июня, 00:04

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция