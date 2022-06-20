Россия вывезла на свою территорию более миллиона украинцев – Верещук

Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



«У меня есть цифра сколько депортировано в целом (украинцев в Россию – ред.) и она несколько отличается от той, которую предоставила российская сторона. Но вы понимаете, что российская сторона никогда не говорит правду… Они говорят о почти 2 миллионах человек. Данные нашей разведки говорят о том, что это приблизительно 1,2 миллиона человек», — сказала Верещук на брифинге.



Она отметила, что среди депортированных людей 240 тысяч — это дети, из которых 2 тысячи —сироты.

Украинцев, вывезенных в Россию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, вызывают на допросы. Там заставляют подтверждать «военные преступления Украины»: что якобы украинские военные стреляли в мирных жителей.



Российские оккупанты используют «гуманитарные» коридоры для депортации жителей Северодонецка на захваченные территории.