Экс-мэру Киева Черновецкому сообщили о подозрении: призывал изменить границы Украины

Бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому (2006-2010) сообщено о подозрении по фактам распространения публичных призывов к изменению границ территории Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.



«По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на собственной странице в социальной сети Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций – незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика"», – говорится в сообщении.



В нем уточняется, что согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.



В связи с этим бывшему мэру Киева уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.



В Офисе Генпрокурора не уточняют имя подозреваемого. К сообщению прилагается специально обработанное фото подозреваемого.