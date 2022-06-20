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Россия включит в школьные учебники признание «Л-ДНР»

20 июня 2022, 22:41

Россия включит в школьные учебники признание «Л-ДНР»

В России планируют обучать школьников по новой программе. Ученикам 9-х классов будут преподавать «Введение в новейшую историю России», в котором указано, что Россия признала группировки «ЛНР» и «ДНР». Соответствующий документ опубликован на сайте «Института стратегии образования».

В разделе «Возрождение страны» рассказывается о периоде с 2000 года, в котором помимо «воссоединения Крыма с Россией» школьникам предстоит изучить реализацию нацпроектов, строительство Керченского моста и трубопровода «Сила Сибири», а также голосование по поправкам в Конституцию и признание Владимиром Путиным «Л-ДНР».

Согласно документу, учебный модуль должен привить ученикам «ценностное отношение к боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России». В Минобразования России появление новой программы пока не прокомментировали.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». 21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

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