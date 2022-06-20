Россия заявляет о захвате Тошковки, а в Донецке сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Россия усилила обстрел Луганщины. Вблизи Северодонецка Украина подтверждает захват поселка, а оккупанты заявляют о еще одной территориальной победе.
- В Донецке горит склад боеприпасов, детонацию слышит весь город. Множество жилых домов пострадали в ряде районов.
- В Донецкой области без света 318 населенных пунктов. Еще с десяток жилых домов разрушены, но территориальных побед у России нет.
- Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подтвердил вывоз Калины и Волыны в Россию. В каких условиях содержат пленных с «Азовстали» у Украины информации нет.
- «Ощад24» упростил вход в интернет-банкинг для клиентов на оккупированных территориях Украины.
- В Мариуполе оккупанты начали эксгумацию тел с могил на улицах города.