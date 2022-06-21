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Партизаны мешают российским оккупантам закрепиться на захваченных территориях — ISW

21 июня 2022, 07:15

Партизаны мешают российским оккупантам закрепиться на захваченных территориях — ISW

Сопротивление украинских партизан не позволяет российским оккупантам публично поддержать присоединение этих территорий к России. Об этом сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

«Активность украинских партизан, вероятно, будет иметь административные последствия для усилий России по массовому внедрению процессов российского гражданства на оккупированных территориях», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские оккупационные власти в Старобельске Луганской области принуждают людей к участию в коллективных хозяйствах и заставляют тех, кто задействован в этих схемах, принимать российское гражданство.

Оккупанты в Бердянске инсценируют очереди за российскими паспортами в местных административных центрах, чтобы сфабриковать фальшивое представление о том, что местные жители стремятся получить российское гражданство.

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